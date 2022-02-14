Уролог Камалов рассказал, почему мужчины болеют ковидом тяжелее женщин

Мужчины болеют ковидом чаще и тяжелее женщин, кроме того, болезнь влияет на мужскую половую функцию. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-уролог, академик РАН Армаис Камалов.

Большую подверженность мужчин к заболеванию COVID-19 связывают с высоким уровнем тестостерона.

«Казалось бы, высокий тестостерон встречается у сильных мужчин, он имеет положительные стороны. Но при проникновении вируса в клетку он может играть отрицательную роль, создавать дополнительные „ворота“ для проникновения. Мы уточняем все эти данные. Может быть, тем, кто имеет риск заболеть COVID-19, можно было бы превентивно назначать определенную группу препаратов, но это пока гипотеза», — рассказал Камалов.

При этом мужчины, перенесшие ковид, могут временно испытывать проблемы с потенцией. Причиной этому является то, что коронавирус поражает сосуды, в том числе и половых органов.