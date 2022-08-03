Польша введет обязательные уроки стрельбы в школах

Польские школьники в новом учебном году помимо изучения стандартных предметов начнут постигать азы стрельбы из пневматического и огнестрельного оружия. Соответствующий указ издало Министерство образования и науки, сообщила пресс-служба ведомства.

«Нарастающая угроза безопасности страны требует подготовки школьников к действиям в военных условиях и умения стрелять», — заявили в Министерстве.

Начиная с первого сентября уроки стрельбы станут обязательными для первых классов лицеев и учащихся восьмых классов общеобразовательных школ Польши.

Занятия по стрельбе из огнестрельного оружия проведут специально подготовленных тирах и на полигоне, а под обучение работе с пневматикой выделят физкультурные залы.

Кроме того, школьников обучат действиям спасателей в условиях плотной городской застройки.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о планах создания самой сильной сухопутной армии НАТО в Европе.