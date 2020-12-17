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    17 декабря 2020, 11:21

    Уроки школьников младших классов отменили в Якутии из-за морозов

    Полина Петрова

    Уроки школьников с первого по пятый класс отменили в Якутии по причине сильных морозов, пишет «МИР 24» со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации города.
    Уроки школьников младших классов отменили в Якутии из-за морозов

    В среднем по региону столбики термометров опустились до минус 47 градусов. Холоднее всего в Оймяконе. Здесь температура воздуха составляет 50 градусов мороза.

    Нередко экстремальные холода становятся причиной смерти местных жителей. Этой зимой молодые люди замерзли в машине в 50-градусный мороз в 120 километрах от села в Якутии.