Уроки школьников младших классов отменили в Якутии из-за морозов
Уроки школьников с первого по пятый класс отменили в Якутии по причине сильных морозов, пишет «МИР 24» со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации города.
В среднем по региону столбики термометров опустились до минус 47 градусов. Холоднее всего в Оймяконе. Здесь температура воздуха составляет 50 градусов мороза.
Нередко экстремальные холода становятся причиной смерти местных жителей. Этой зимой молодые люди замерзли в машине в 50-градусный мороз в 120 километрах от села в Якутии.