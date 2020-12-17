Уроки школьников младших классов отменили в Якутии из-за морозов

В среднем по региону столбики термометров опустились до минус 47 градусов. Холоднее всего в Оймяконе. Здесь температура воздуха составляет 50 градусов мороза.

Нередко экстремальные холода становятся причиной смерти местных жителей. Этой зимой молодые люди замерзли в машине в 50-градусный мороз в 120 километрах от села в Якутии.