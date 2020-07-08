Уроки семейных ценностей захотели ввести в российских школах

Школы, гимназии, лицеи в будущем могут включить в свою программу занятия по обучению семейным ценностям. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Молодые люди вступают в брак, но сохранить его у многих не получается. <…> Школа должна прийти на помощь. Ресурс я вижу и в законопроекте о воспитании, внесенном президентом, и в тех шагах, которые уже сделаны», — объяснила детский омбудсмен. Ее процитировало РИА «Новости».

Кузнецова рассказала, что в 2019 году зарегистрировали 900 тысяч браков и 600 тысяч разводов. Такая тенденция не меняется в течение последних трех лет. Поэтому уполномоченный по правам ребенка считает, что прививать семейные ценности надо с детства. Кроме того, нужно создать «моду на большую сплоченную семью».

В этой связи омбудсмен напомнила о поправках к Конституции РФ, где говорится о семье и детях. По ее словам, государство должно создать условия для повышения уровня жизни российских семей. У людей должна быть возможность давать детям хорошее образование, создавать необходимые условия для социализации.

Сама Кузнецова — счастливая мать семерых детей. Младшего сына она родила в конце мая.