Общество 05 декабря 2022, 18:13 «Уроки мужества» для школьников провел на Ямале самый молодой Герой России

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Бывший танкист Сергей Мыльников, получивший звание Героя России за подвиг во время вооруженного конфликта в Южной Осетии, провел для учеников кадетской школы Нового Уренгоя «Уроки мужества». Об этом сообщил сайт «Ямал Медиа».

По словам Мыльникова, такие встречи необходимы подрастающему поколению для воспитания патриотического духа.

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22-летний Герой РФ вспомнил свое детство, когда к школьникам точно также приходили ветераны и рассказывали о своих подвигах.

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