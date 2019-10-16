Открытый урок скандинавской ходьбы провели в Балашихе. Пенсионерам рассказали, как ходить спортивно

Открытый урок по скандинавской ходьбе в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» провели у арочной сцены на улице Заречной в Балашихе. Об этом сообщила заместитель директора по социальным вопросам межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения Балашихи Ирина Кузина.

По ее словам, скандинавская ходьба пользуется большой популярностью у местных жителей.

«Сегодня мы организовали открытый урок по скандинавской ходьбе для пожилых жителей нашего города. Занятие прошло в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева „Активное долголетие“. Скандинавская ходьба пользуется большой популярностью. Результаты у наших пенсионеров просто потрясающие — и жизненная энергия появляется, и стимул к жизни, и общительность. Люди стали даже самостоятельно заниматься, без инструкторов», — рассказала Ирина Кузина.

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Занятие для пенсионеров провел тренер Московского клуба скандинавской ходьбы «Пойдем ходить» Анатолий Мельников. Всего преодолеть небольшой маршрут решили 100 человек. Они прошли 1,5 километра.

В Балашихе для пожилых людей работают пять площадок с бесплатными курсами и мастер-классами губернаторской программе «Активное долголетие». Пенсионеры могут посещать кружки и спортивные секции, ездить на экскурсии, заниматься танцами и пением, повышать уровень компьютерной грамотности.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Московской области с 2019 года. О его необходимости заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Проект предлагает всем пожилым жителям Московской области посещать специально созданные площадки, где им предложат различные программы — начиная от занятий спортом, заканчивая творческими студиями и обучением компьютерной грамотности. Такими местами станут Центры социального обслуживания, физкультурно-оздоровительные центры, дома культуры и библиотеки.