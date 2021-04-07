Ургант высмеял проверку песни Манижи

Телеведущий Иван Ургант пошутил на тему проверки песни Манижи Russian Woman. Ургант сказал, что на самом деле это хорошо, потому что проверка Следственного комитета только поможет исполнительнице на Евровидении.

«А я иду сегодня мимо Следственного комитета и слышу — Манижа играет из окон. Я думаю: что такое? Оказывается, ее проверяют!» — сказал Ургант в эфире Первого канала.

Телеведущий пошутил, что сейчас песню Манижи проверят и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с песней, проверенной СК.

«Начинается облава, у всех песни не проверены, а она — пожалуйста, вот, у меня справка. Все, победа», — сказал Ургант.

Ведущий пошутил, что песню исполнительницы надо отправить для проверки вообще во все существующие органы, чтобы «подстраховаться». По словам Урганта, он бы отправил композицию на проверку в Роспотребнадзор, Кадастровую палату — «может, там межевание между строк какое-то неправильное».

«В Рыбнадзор — обязательно, вдруг там браконьерская стерлядь внутри. По базе ГИБДД бы ее прогнал, вдруг она битая, крашеная. Ну и, естественно, в конце концов, отправил на проверку в Центр Симона Розенталя по поиску нацистских преступников, чтобы уж наверняка», — пошутил ведущий.

СК РФ проверит песню Манижи, с которой она выступит на Евровидении, на предмет разжигания ненависти. Поводом для этого послужило обращение издания «Ветеранские вести». Редакция еще в марте обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить текст песни. В «Ветеранских вестях» заявили, что текст Russian Woman якобы оскорбляет достоинство русских женщин по признаку отношения к национальности.