Ургант встал на сторону Дзюбы после скандала с интимным видео

«Знаете, что, как мне кажется, самое важное в этой новости? Что в эти сложные времена, 2020 год, абсолютно повторяется ситуация, тоже с Артемом, с чемпионатом мира по футболу, вспомните 2018 год, мы не верили в успех. <…> И на помощь к нам пришел кто? Артем Дзюба», — заявил Ургант.

Он добавил, что «все мужчины делают это», и выразил недоумение, за что нападающего убрали из национальной сборной.

На днях интимное видео Артема Дзюбы слили в Сеть. После этого его начали травить. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать форварда на ноябрьские матчи команды.

Спортсмена поддержали многие знаменитости, а сам он записал покаянное видео и поблагодарил всех, кто не отвернулся от него в трудную минуту.