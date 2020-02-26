Ургант в шутку предложил женщинам набивать тату с Онищенко

Предложение Геннадия Онищенко ввести запрет на татуировки рассмешило Ивана Урганта. Телеведущий ответил первому зампреду комитета Госдумы в привычной ему шутливой манере.

Свое мнение насчет идеи Онищенко шоумен высказал в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск которого опубликован на YouTube.

«Ощущение, что Геннадий [Онищенко] хотел пойти на концерт Наргиз Закировой, но прямо перед ним двери закрылись», — сыронизировал ведущий.

Он в шутку предложил женщинам ответить политику — наколоть его портрет. «Посмотрим, как он сам себя запретит», — сказал Ургант.

Онищенко сравнил зататуированных женщин с прикроватными ковриками и заявил, что это «примитивная, туземная» мода. По его словам, подобное увлечение увеличивает риск заразиться смертельно опасными заболеваниями. Любовь к татуировкам он связал с переизбытком половых гормонов.

В СМИ напомнили первому зампреду, что рисунки на свои тела наносили еще древние славяне. Была татуировка и у Николая II, которого никак нельзя причислить к туземцам.