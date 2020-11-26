Ургант спел песню про каток в форме полового органа в Новосибирске

Ургант спел:

По катку новосибирскому солнечным днем

Мы катались, взявшись за руки, вместе, вдвоем.

Синий лед искрится ласково, но в этот миг

Из окна администрации слышится крик:

«А каток-то в виде пениса вот такой лежит».

Он исполнил песню на мотив «Лебединой верности».

Каток такой формы заливают на площади около оперного театра в Новосибирске уже второй год подряд.

«Мы решили, если у людей есть какие-то проблемы, пускай они останутся с ними. Территория для катка по-другому не меняется», — пояснила руководитель городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. Она добавила, что «форма их не смущает, главное — наполнение».