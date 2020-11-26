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    26 ноября 2020, 09:53

    Ургант спел песню про каток в форме полового органа в Новосибирске

    Андрей Иванов

    Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу в эфире Первого канала спел шуточную песню про каток в форме мужского полового органа, который залили в центре Новосибирска. Он не увидел ничего криминального в том, что каток получился таким.

    Ургант спел:

    По катку новосибирскому солнечным днем

    Мы катались, взявшись за руки, вместе, вдвоем.

    Синий лед искрится ласково, но в этот миг

    Из окна администрации слышится крик:

    «А каток-то в виде пениса вот такой лежит».

    Он исполнил песню на мотив «Лебединой верности».

    Каток такой формы заливают на площади около оперного театра в Новосибирске уже второй год подряд.

    «Мы решили, если у людей есть какие-то проблемы, пускай они останутся с ними. Территория для катка по-другому не меняется», — пояснила руководитель городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. Она добавила, что «форма их не смущает, главное — наполнение».