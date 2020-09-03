Ургант рассказал, стоит ли ждать возвращения «Прожекторперисхилтон» на ТВ

«У нас была попытка войти в ту же воду, и, как мне кажется, этой попыткой были разочарованы и зрители, и мы», — приводит слова телеведущего ИА Ura.ru.

Телеведущий признался, что даже скучает по работе с коллегами. Он часто пересматривает некоторые выпуски «прожектора».

По словам знаменитости, после закрытия программы ее ведущие Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и сам Ургант дали пару концертов в стиле шоу. В таком формате Ургант видит будущее у «Прожекторперисхилтон», но ни в каком другом варианте эта программа выходить в эфир уже не будет.

Напомним, юмористическая передача выходила в эфир с 2008 по 2012 годы. Иван Ургант и его коллеги-юмористы — Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало обсуждали актуальные новости.

В 2017 году «прожектор» возвращался на Первый канал, но в этот раз шоу длилось недолго. Возможно, зрители уже переключились на другие комедийные программы.