Ургант посмеялся над чиновниками Норильска, узнавших о разливе нефти позже всех

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала заявил, что первой из самозоляции из-за COVID-19 вышла нефть, разлившаяся в результате повреждения резервуара под Норильском.

В эфире программы «Вечерний Ургант» он посмеялся над местными чиновниками, которые узнали об инциденте из соцсетей.

«Получается, от TikTok есть польза. Зашел чиновник посмотреть смешное видео о том, как папка нырнул в реку, закурил, и нет бороды», — пошутил Ургант.

В реку Амбарную под Норильском из резервуара вытекло свыше 20 тысяч тонн дизтоплива. В регионе власти объявили режим ЧС федерального значения. Был арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Сотрудники Генпрокуратуры после проведения проверки сообщили, что основной причиной аварии стала разгерметизация резервуара, вызванная просадкой грунта и бетонной площадки.