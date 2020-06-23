Ургант помог американцам придумать новое название для эскимо

В США решили отказаться от эскимо, чтобы не задеть чувства коренных народов севера. Телеведущий Иван Ургант оценил намерение американцев и предложил для мороженого альтернативное название.

Идею Ургант озвучил в своей программе в эфире Первого канала. Выпуск шоу «Вечерний Ургант» опубликован на YouTube.

«Спорно. Если дальше идти, то нужно запрещать и основные вещи, которые могут обидеть. Вьетнамки, чешки, польку», — сказал телеведущий.

При выборе нового названия для мороженого Ургант предложил отталкиваться от его внешнего вида.

«Надо отталкиваться от сути. Снаружи черное, внутри белое, и его любят дети. Майкл Джексон», — иронично подытожил он.

От эскимо, по данными СМИ, решила отказаться компания Dreyer`s из США. На предприятии решили изменить название для мороженого EskimoPie, назвав термин унизительным для коренных народов нескольких стран.

Дискуссии о расовой дискриминации в США снова стали особенно острыми после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда. По всей стране прокатилась волна протестов, а в некоторых городах снесли памятники южанам — героям гражданской войны.