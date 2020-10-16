Ургант показал фотожабу Мишустина в пиджаке на голое тело

Премьер-министра Финляндии Санну Марин раскритиковали за фото в пиджаке на голое тело. Эта новость не прошла мимо Ивана Урганта. В своем шоу он показал коллаж, в котором наш премьер Михаил Мишустин тоже «надел» пиджак на накачанный торс.

«Я когда на нашего премьер-министра смотрю, на Михаила Мишустина, я получаю больше удовольствия. Думаешь, у него что, нет таких фотографий? Вон, посмотри», — сказал Ургант, и на экране появился улыбающийся Мишустин в накинутом на атлетическое тело с кубиками пресса пиджаке.

Накануне в Сети появилось фото Марин без белья в пиджаке. Пользователи набросились на главу правительства Финляндии. Ее обвинили в том, что она позорит страну. Женщина не стала комментировать эти высказывания в свой адрес и как-то оправдываться. Санна Марин руководит правительством Финляндии с прошлого года. В начале августа 2020 года она вышла замуж за футболиста Маркуса Райкконена, пишет «Газета.ru».