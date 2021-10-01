Ургант объяснил шутку про новую 73-летнюю главу комиссии по молодежной политике Екатеринбурга

Телеведущий Иван Ургант объяснил свою шутку, отпущенную в адрес новой главы комиссии по молодежной политике Екатеринбурга Любови Борковой, которой сейчас 73 года. По его словам, он смеялся не над возрастом, смысл иронии заключался абсолютно в другом. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на шоу «Вечерний Ургант».

«Мы вообще не шутили про возраст, и к пожилому поколению относимся с крайним уважением, и почтением, и даже, вам скажу, любовью. Я считаю недопустимым иронизировать над возрастом, тем более что 73 года — это вполне себе по нынешним меркам возраст процветающего человека. Мы скорее заостряли внимание на том, что человек, который занимается молодежной политикой, относится с недоверием к интернету и предпочитает телевидение как основной источник получения информации», — сообщил Ургант.

Ведущий добавил, что задачи кого-то обидеть перед ним не стояло. Более того, он и свой возраст считает уже не подходящим для того, что вести дела молодежи. Сейчас известному шоумену 43 года.