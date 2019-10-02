Ургант объяснил, кого Гребенщиков сделал героем своей новой песни
О «Вечернем М» Ургант рассуждал в новом выпуске «Вечернего Урганта», который опубликован на YouTube.
«Из названия понятно, что песня о телеведущем, который ведет вечернюю программу. То есть круг как бы сужается. <…> Мы сейчас отсекли огромное количество людей», — заметил он.
Ургант сравнил всех работающих по вечерам с «дружной большой семьей» и вспомнил, что утром ее «домочадцы» просыпаются под радиопередачи друг друга.
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«Нас волнует, вот про кого Борис Гребенщиков эту песню написал, кого конкретно он полощет в своем аквариуме? Ведь там нет ни одного имени, ничего», — посетовал Иван Ургант.
Телеведущий заметил, что пригласил бы музыканта исполнить песню вживую в одной из программ. Однако устроить это никак не получится.
«К сожалению, по корпоративной этике мы не можем на Первом канале исполнять песни про сотрудников других каналов», — иронично подытожил Ургант.