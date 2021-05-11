Жириновский захотел закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки

Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске своего шоу пошутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. После этого глава партии заявил о намерении закрыть программу «Вечерний Ургант».

«Передачу „Вечерний Ургант“ будем закрывать! Геннадий Андреевич будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец», — сказал Жириновский порталу Sobesednik.ru.

Он добавил, что у ведущего должна быть еще какая-то профессия, по которой он сможет работать. Также Жириновский назвал юмор Урганта «слабеньким».

В середине апреля политик заявил о предстоящей смене лидера партии КПРФ. Он отметил, что вместо Геннадия Зюганова должность должен занять Юрий Афонин. Во время шоу Ургант обратил внимание на взаимоотношения Зюганова и Жириновского, сравнив их с семейной парой.

«Это как семейная пара: они вроде ругаются, но сколько лет вместе, сколько прошли рядом, сколько всего! А может, это себе Жириновский молодого коммуниста нашел? И тут, конечно, его можно понять: эти жаркие прения, эта упругая свежая кожа — на удостоверении», — пошутил ведущий.

После выпуска программы пользователи стали обсуждать «семейные» отношения Жириновского и Зюганова. Шутку Урганта активно поддержали в соцсетях.