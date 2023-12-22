Общество 22 декабря 2023, 14:33 Урбанист Зайцев высказал мнение, что в Ростове-на-Дону вновь отложат проект строительства платной дороги

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Урбанист Артемий Зайцев в беседе с изданием rostovgazeta.ru высказал предположение, что проект строительства платной магистрали от Красноармейской до Нансена вновь будет отложен. Все дело в его стоимости, на дорогу нужно потратить около 24 миллиардов рублей.

Зайцев считает, что те же деньги можно направить на возведение мостов и трамвайных линий.

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«Стоимость полного проекта сравнима со стоимостью метро. Почему сейчас вспомнили об этом проекте и предложили дорогу сделать платной — сказать сложно. Я полагаю, что проект снова отложат», — добавил он.