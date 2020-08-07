Урбанист нашел проблемы у обновленного рынка Кургана

«Там много транспорта и пешеходов, но мало места из-за плотного потока с двух улиц. Парковок для машин нет, только со стороны дворов или базы», — объяснил он.

По пути на рынок при спуске с моста пешеход пересекает несколько нерегулируемых проезжих частей. А значит, поход к рынку делается опасным.

По мнению Овчинникова, Некрасовский рынок притягивал к себе маргинальную публику. Из-за этого пространство утратило привлекательность, но новые посетили могут исправить ситуацию.

Проблемы обсуждались, их уже пообещали решить, рассказал агентству заместитель директора управляющей компании «Новый рынок» Максим Муравский. Парковку сделает сторонний инвестор, который возводит торговый центр за рынком. На ее территории организуют заезд и выезд со светофором.

В 2021 году мэрия планирует отремонтировать дорогу у моста, где должен быть пешеходный переход.

Администрация Кургана планирует модернизировать рынок через два-три года. Помимо Некрасовского в городе обновят Центральный рынок.