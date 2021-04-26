Муфтий рассказал о праздновании Ураза-байрама в Москве

Количество мусульман, которые примут участие в праздновании Ураза-байрама в Москве, может превысить 250 тысяч человек. В связи с массовой молитвой прилегающие к мечетям улицы перекроют. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Он отметил, что для верующих в Москве организуют четыре площадки для общей молитвы. Речь идет о мечети Ярдам на улице Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечети на Поклонной горе.

«Исходя из опыта прошлых лет, это будет не менее 250 тысяч человек. Несмотря на то, что часть мигрантов уехала, постоянно проживающих мусульман в Москве много», — заявил муфтий.

Он подчеркнул, что власти Москвы позднее объявят о перекрытии улиц около мечетей.

Праздник Ураза-байрам — это день разговения после 30 дневного поста в месяц Рамадан. В этом году праздник и массовые молитвы в мечетях пройдут 13 мая.

Весь месяц мусульмане живут с учетом строгих запретов: днем нельзя есть и пить, развлекаться и вступать в интимные отношения. Прием пищи строго регламентирован: до рассвета и после заката. В течении 30 дней верующие должны провести несколько канонических молитв в присутствии других мусульман.