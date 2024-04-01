01 апреля 2024, 16:11
Ura.ru: жителей Челябинской области ожидает теплый апрель
Теплая и дождливая погода ожидается в Челябинской области в апреле. Она будет отличаться от средних многолетних значений, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в регионе будет на один градус выше нормы. Количество осадков на юге Челябинской области ожидается также выше нормы.
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Отмечается, что температурные значения в апреле в большинстве российских регионов не будут сильно отличаться от обычных показателей.
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