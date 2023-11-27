Общество 27 ноября 2023, 16:44 Ura.ru: в Курганской области предложили выдавать молодоженам денежные сертификаты

Читать 360tv в

Глава депздрава Курганской области Алексей Сигидаев и митрополит Даниил обсудили инициативу выдавать местным молодоженам свадебные денежные сертификаты. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сайт местной епархии.

Речь идет о молодых до 25 лет. Причем хотя бы один из пары должен быть студентом и вступать в брак в первый раз. Кроме того, обсудили открытие в вузах комнат матери и ребенка, а также организации специальных мест, где молодая мама могла бы оставить малыша под присмотром на время пар.

Авторы: