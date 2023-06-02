Общество 02 июня 2023, 18:52 Ura.ru: телесные наказания детей могут привести к задержке в развитии

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Телесные наказания со стороны взрослых по отношению к детям могут стать причиной задержки в развитии. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что наказания с применением физической силы способствуют тому, что в будущем дети не будут расположены к раскаянию, эмпатии, состраданию и сожалению.

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Как сообщили «Дни.ру», во время конфликта с детьми родителям следует отказаться от угроз, нравоучений и наказаний.