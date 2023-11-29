Общество 29 ноября 2023, 19:03 URA.RU: россияне стали есть в 2 раза больше тыквы

Читать 360tv в

По сравнению с прошлым годом россияне стали есть в два раза больше тыквы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на аналитиков сервиса «Пятерочка Доставка».

Они подсчитали, что больше всего тыквоедов в Москве, Петербурге, Леонбласти, в Краснодарской крае и Татарстане. Салаты и десерты в основном делают из сорта «баттернат». Он считается самым нежным.

Реклама

А нарезки из свежей тыквы популярнее всего в Северной столице. Причем петербуржцы покупали их в 30 раз чаще москвичей.

Авторы: