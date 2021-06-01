Ura.ru отреагировало на призыв Жириновского закрыть информагентство

Шеф-редактор ИА Ura.ru Иван Некрасов прокомментировал призыв лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского закрыть редакцию.

«Если мы смотрим Ura.ru — постоянно клевещут на ЛДПР. Редакцию пока не внесли в список запрещенных организаций, но мы будем требовать привлечения к уголовной ответственности. <…> И мы будем требовать запрета Ura.ru, потому что там собрались только мародеры морального фронта», — обозначил Жириновский.

Некрасов выразил признательность лидеру ЛДПР за оказанное внимание и подчеркнул, что информагентству больше не хотелось бы быть поводом для пиара Жириновского.

«Мы созвонились с руководством партии: претензии Жириновского связаны с сообщением о том, что депутату гордумы Перми Илье Лисняку не дают выйти из ЛДПР, чтобы он мог баллотироваться на выборы от другой партии. Можете проверить: Лисняк до сих пор состоит в ЛДПР несмотря на то, что написал заявление 25 марта. Он добивается выхода из партии уже через суд», — объяснил журналист.