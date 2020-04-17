Ura.ru обсудит будущее российских СМИ с медиаконсультантом в онлайн-трансляции

Отечественные СМИ не раскрывают подробности своего будущего, несмотря на негативные прогнозы экспертов. Сайт Ura.ru решил организовать профессиональную онлайн-конференцию, на которой журналисты и блогеры смогут получить советы по работе в кризисное время.

Трансляция пройдет 24 апреля в 16:00 по екатеринбургскому времени. Гостем мероприятия станет отечественный медиаконсультант Александр Амзин. Он сотрудничал со многими СМИ, преподает в РАНХиГС, ведет канал в Telegram и занимается консалтингом.

В конференции могут принять участие журналисты, рекламщики, блогеры и другие люди, которых волнует медиасреда. Билеты продаются за 500 рублей через сервис TimePad.