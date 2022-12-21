21 декабря 2022, 10:47
Ura.ru: Новая Каховка готовится к новогодним праздникам
Замглавы ВГА Новой Каховки (Херсонская область) Руслан Агаев в разговоре с Ura.ru рассказал, что город вовсю готовится к встрече Нового года.
«Мы продолжаем украшение города, заботясь о нем. Мы готовы встречать Новый год с музыкой, с Дедом Морозом и подарками», — отметил Агаев.
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Несмотря на то, что главная новогодняя елка был повреждена в результате обстелов, администрация города в кратчайшие сроки нашла ей замену. Подготовка к новогодним праздникам идет полным ходом, добавил Агаев.
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Новый год
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