Ura.ru: названо самое долгое последствие ковида | 360°

Общество 19 сентября 2022, 17:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ura.ru: названо самое долгое последствие ковида

Читать 360tv в

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Ura.ru заявил, что начиная с 2020 года часть людей, перенесших коронавирус, страдают от снижения умственной работоспособности.

Медик отметил, что даже в его практике есть тяжелые случаи, приводящие к снижению умственной и физической работоспособности.

Реклама

«Ко мне обращаются даже те, кто переболел в 2020 году. Пациентов, которые страдают от постковидного состояния — много, но основная масса отклонений в пределах терпимого. Люди или не обращают на это внимание или адаптировались, живут и не обращаются за медицинской помощью. Но есть тяжелые отклонения, которые приводят к снижению умственной и физической работоспособности», — сообщил Болибок.

Реклама

Врач добавил, что чаще всего бросают работу пенсионеры, поскольку не могу оправиться от инфекции.

0 0 0 0 0 0