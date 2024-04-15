Общество 15 апреля 2024, 14:50 URA.RU: частные охранные предприятия помогут защититься от мародеров во время эвакуации

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Лучшим способом защитить свое имущество от мародеров во время эвакуации является обращение в частные охранные предприятия. Они оснастят жилье видеокамерами и датчиками движения или поставят охрану, написал сайт URA.RU.

Ранее СМИ сообщали, что в Курганской области после наводнения эвакуировали почти 13 тысяч человек. Жители региона переживают, что опустевшие дома станут мишенью для злоумышленников.

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Курганцам предложили создать общий чат жителей СНТ, поселка, улицы или многоквартирного дома для эффекта присутствия. Мародеры предпочитают обходить стороной дома, где включается свет после срабатывания датчиков движения. Также можно заколотить двери и окна домов, чтобы усложнить путь попадания в жилище.