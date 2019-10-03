Уральцы воздали посмертные почести экс-директору завода. А он оказался жив и в Калифорнии

Необычная история произошла в Челябинской области. Собрание депутатов Верхнеуфалейского городского округа посмертно присвоило звание почетного гражданина одному из экс-директоров градообразующего комбината. Однако мужчина оказался жив и много лет счастлив в Калифорнии.

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Речь идет о комбинате «Уфалейникель» и ее бывшем руководителе Олеге Хохлове. Он возглавлял предприятие в конце 1980-х годов и добился впечатляющих результатов. В 2018 году на доме, где он когда-то жил, повесили мемориальную доску. Там указали даты его рождения и смерти. В этом году неравнодушные жители собирали подписи в поддержку идеи местных депутатов присвоить мужчине звание почетного гражданина. Тоже посмертно.

Каково же было их удивление, когда в начале осени на электронную почту «Уфалейникеля» пришло письмо о том, что Олег Хохлов жив. Он живет в Лос-Анджелесе. В США бывший советский гражданин переехал в начале 1990-х. Издание Znak.com привело выдержки из его послания.

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«Если вы стоите, то прошу вас присесть! Сейчас с вами будет установлен контакт из загробного мира! <…> Я жив и здоров. Ничем никогда не болел. Полон сил и энергии. В этом году в кругу семьи и друзей отметил свое 70-летие», — написал он.

Эмигрант признался, что не обиделся, а, наоборот, был тронут таким теплым отношением к нему. О работе на комбинате у него тоже остались хорошие воспоминания. Однако Хохлов попросил убрать дату смерти с мемориальной доски. Местные депутаты, в свою очередь, не отказались от идеи сделать его почетным гражданином. Только теперь не посмертно, а «с учетом новых обстоятельств».