Уральцы построили дом на древнем могильнике. Эту землю им продали по ошибке

Семье Стаценко несколько лет назад по ошибке продали землю на территории древнего курганного могильника в Троицком районе Челябинской области. Уральцы отстроились, однако делать этого было нельзя. Теперь они не могут дождаться адекватной компенсации, так как деньги за это время обесценились.

Татьяна Стаценко в беседе с сайтом Znak.com рассказала, что они уже обращались в районную администрацию, к представителю президента по Челябинской области, но тщетно. За это время в их семье родились трое детей. Жить в квартире семье тесно, а в собственном доме — нельзя. Стаценко подали в суд и выиграли его: виновными в накладке признали чиновников.

«Деньги обесцениваются, а стройматериалы дорожают, уже сейчас на эту сумму мы ничего не построим, но и ее нам не отдают. Сейчас решение суда вступило в законную силу, но и его выполнять администрация не торопится. У нас в марте родится четвертый ребенок», — поделилась женщина.

Она отметила, что у ее 40-летнего мужа проблемы со здоровьем, дом — результат многолетних трудов — постепенно ветшает, а археологи просят на проведение раскопок миллион рублей. У Стаценко таких денег нет, а районные власти платить ученым не стали.

Глава Троицкого района Тимур Мухомедьяров пообещал, что администрация выполнит решение суда после кассации.