>
    10 ноября 2021, 10:15

    Уральцы построили дом на древнем могильнике. Эту землю им продали по ошибке

    Семья уральцев построила дом на древнем могильнике в Челябинской области

    Андрей Иванов

    Семье Стаценко несколько лет назад по ошибке продали землю на территории древнего курганного могильника в Троицком районе Челябинской области. Уральцы отстроились, однако делать этого было нельзя. Теперь они не могут дождаться адекватной компенсации, так как деньги за это время обесценились.

    Уральцы построили дом на древнем могильнике. Эту землю им продали по ошибке

    Татьяна Стаценко в беседе с сайтом Znak.com рассказала, что они уже обращались в районную администрацию, к представителю президента по Челябинской области, но тщетно. За это время в их семье родились трое детей. Жить в квартире семье тесно, а в собственном доме — нельзя. Стаценко подали в суд и выиграли его: виновными в накладке признали чиновников.

    «Деньги обесцениваются, а стройматериалы дорожают, уже сейчас на эту сумму мы ничего не построим, но и ее нам не отдают. Сейчас решение суда вступило в законную силу, но и его выполнять администрация не торопится. У нас в марте родится четвертый ребенок», — поделилась женщина.

    Она отметила, что у ее 40-летнего мужа проблемы со здоровьем, дом — результат многолетних трудов — постепенно ветшает, а археологи просят на проведение раскопок миллион рублей. У Стаценко таких денег нет, а районные власти платить ученым не стали.

    Глава Троицкого района Тимур Мухомедьяров пообещал, что администрация выполнит решение суда после кассации.