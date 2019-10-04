Уральцу предъявили обвинение за смертельные побои жены

Следователь отправил в суд ходатайство об аресте местного жителя.

«Предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Следствие ходатайствует о взятии его под стражу», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Мужчину обвиняют в избиении 29 сентября супруги Светланы Сергеевой. Его задержали вскоре после обнаружения бездыханного тела. Однако позднее вскрытие показало, что 26-летняя женщина умерла от сердечного приступа. Тем не менее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

У погибшей остались трое детей, в том числе грудной ребенок. Сейчас они живут у отца и матери погибшей. Известно, что обвиняемый не один раз поднимал руку на жену.