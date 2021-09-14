Уральского студента осудили за продажу личных данных

В Тюменской области перед судом предстал 23-летний студент, которого обвинили в продаже телефонных переговоров двух девушек. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Молодой человек работал в компании, которая оказывала услуги связи. В одном из мессенджеров ему поступило предложение предоставить за деньги детализацию телефонных разговоров двух девушек. Подсудимый согласился, а когда девушки узнали, что их разговоры известны третьему лицо, то обратились за помощью к правоохранителям. Суд оштрафовал студента на 35 тысяч рублей.