Уральского пенсионера заставили повторно выплачивать кредит

«В 2013 году мы воспользовались кредитной картой банка. Долг погасили полностью в том же году, все квитанции об оплате есть на руках. Шесть лет к нам не было претензий, и вдруг в сентябре муж получает лишь половину пенсии. Оказалось, что банка давно нет, а его документы заполучили коллекторы из Воронежа. Они подали на нас в суд, что мы должники, и судья принял решение о взыскании», — объяснила супруга пенсионера Любовь Попова.

Суд заочно принял решение в мае месяце, однако пострадавший не получал никакого уведомления.

«Судья отказался отменять приказ, сославшись на то, что процессуальные сроки для обжалования прошли», — подчеркнула Попова.

По словам помощника судьи в судебном участке мирового суда № 3 Тавды Елены Вохмяниной, решение о взыскании суд принял, основываясь на поступивших из Воронежа документах.

«У судьи не было оснований сомневаться в правдивости документов. И для отмены решения он тоже не нашел оснований, так как сроки прошли. Гражданам, оказавшимся в такой ситуации, надо сейчас найти хорошего юриста и подавать кассационную жалобу в вышестоящий суд», — объяснила Елена Вохмянина.

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