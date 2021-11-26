Уральского блогера отправили в колонию по делу о вымогательстве

Пресненский суд Москвы приговорил к лишению свободы уральского блогера Александра Устинова. За вымогательство у руководства завода молодой человек получил 14 лет колонии строгого режима.

«По совокупности преступлений, Устинову А. Ю. окончательно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колони строгого режима», — привело сообщение пресс-службы суда РИА «Новости».

Также блогер в течение трех лет не сможет заниматься администрированием сайтов и каналов в Сети. Устинов создал такие Telegram-каналы, как «Устинов троллит» и «ДИП губернатора».

Суд признал молодого человека виновным по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, клевете, мошенничестве, а также незаконном изготовлении и обороте порнографии. Вместе с Устиновым в колонию отправятся Илья Бесценный и Антон Старк. Помощникам блогера предстоит провести под стражей 12 и 10 лет соответственно.

О задержании Устинова стало известно осенью 2018 года. Тогда журналисты сообщили, что молодой человек попался при передаче денег в Екатеринбурге. Как заявил Артемовский машиностроительный завод «Вентпром», блогер вымогал деньги у руководства предприятия, представителей местной власти и бизнесменов. За определенные суммы Устинов обещал не выкладывать некую порочащую информацию.