Уральским детсадовцам предложили только соль на ужин

Фото меню на 18 сентября в детском саду Челябинска, где на ужин предлагалась только соль, появилось в Сети. На самом деле никого ужина в тот день в учреждении не было — компьютерная программа автоматически внесла соль в список блюд.

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Весь день дети питались нормальной пищей. Они ели кашу, батон с маслом, овощной суп, гуляш со свининой, пили кофе и сок, однако в графе ужин значилось «Соль, 6 граммов».

В челябинском детском саду № 293 разьяснили ситуацию.

«У нас компьютер всегда в графе „Ужин“ автоматически выдает шесть граммов соли. Просто в этот раз забыли (эту строчку — прим. ред.) убрать», — приводит агентство Ura.ru слова заведующей детским садиком Марины Злакоманова.

Собеседница добавила, что в тот день в учреждении не было ужина. Злакоманова подчеркнула, что всех родителей предупредили, что вечером детей кормить в саду не будут, и попросили их забрать малышей в 17:00.

Ранее в челябинском детском саду № 472 из-за еды разразился скандал — воспитатели и родители обвинили руководство учреждения в том, что детям «урезали порции, делили котлеты пополам, выдавали суп с плесенью и бумагой, кормили зелеными горькими бананами».

Заведующая предложила всем недовольным воспитателям уволиться, а во время беседы с «360» сообщила, что все обвинения не были проверены.