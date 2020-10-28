Уральский завод поставил в Подмосковье еще 289 аппаратов ИВЛ

Уральский приборостроительный завод, который входит в АО «КРЭТ» Ростеха, выполнил поставки ИВЛ в Московскую область. В регион доставили еще 289 аппаратов.

Всего предприятие изготовило для подмосковных больниц 1404 ИВЛ. Поставки осуществлялись в рамках двух контрактов. По одному из них АО «КРЭТ» заключило договор с Министерством здравоохранения Московской области на 803 аппарата ИВЛ. Второе соглашение подписали с Минпромторгом России о поставке еще 601 аппарата ИВЛ.

Аппараты для искусственной вентиляции легких доставили в Бронницкую областную больницу, Наро-Фоминскую областную больницу, Подольскую областную больницу, Ногинскую ЦРБ, Клинскую городскую больницу, Химкинскую областную больницу, Жуковскую ГБ, Талдомскую ЦРБ, Шатурскую ЦРБ.

«Обязательства АО „КРЭТ“ по поставке в Московскую область аппаратов искусственной вентиляции легких выполнены в полном объеме. В настоящий момент оборудование успешно используется в медицинских учреждениях региона, в свете непростой эпидемической ситуации остается крайне востребованным», — заявил первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Зверев.

Он отметил, что аппараты исправно работают и подтверждают свою эффективность в лечении тяжелых больных.