    02 мая 2020, 15:43

    Уральский заключенный написал портреты всех маршалов Великой Отечественной войны

    Андрей Иванов

    Заключенному краснотурьинской колонии (Свердловская область) понадобилось два месяца, чтобы написать портреты всех маршалов Великой Отечественной войны. Идею осужденному подкинул начальник ИК-3 Краснотурьинска Вячеслав Максимов.
    Уральский заключенный написал портреты всех маршалов Великой Отечественной войны

    «Цикл портретов создавался в целях патриотического воспитания как сотрудников, так и осужденных для комнаты истории учреждения. Коллекция репродукций​ портретов​ выдающихся советских полководцев и военачальников относится к периоду Второй мировой войны», — говорится в сообщении сайта ГУФСИН России по Свердловской области.

    Всего портретов будет 14. Заключенный уже заканчивает работу. Он трудился на протяжении двух месяцев. Автор картин состоит в кружке художественного творчества колонии.

    Ранее украинский художник Павел Бондар из Днепра во время самоизоляции создал портреты королевы Великобритании Елизаветы II, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и главы США Дональда Трампа из овсянки.

    Он заявил, что продукты можно применять в изобразительном искусстве и тем самым показывать свое отношение к происходящему в мире.