Уральский заключенный написал портреты всех маршалов Великой Отечественной войны

Заключенному краснотурьинской колонии (Свердловская область) понадобилось два месяца, чтобы написать портреты всех маршалов Великой Отечественной войны. Идею осужденному подкинул начальник ИК-3 Краснотурьинска Вячеслав Максимов.

«Цикл портретов создавался в целях патриотического воспитания как сотрудников, так и осужденных для комнаты истории учреждения. Коллекция репродукций​ портретов​ выдающихся советских полководцев и военачальников относится к периоду Второй мировой войны», — говорится в сообщении сайта ГУФСИН России по Свердловской области.

Всего портретов будет 14. Заключенный уже заканчивает работу. Он трудился на протяжении двух месяцев. Автор картин состоит в кружке художественного творчества колонии.

Ранее украинский художник Павел Бондар из Днепра во время самоизоляции создал портреты королевы Великобритании Елизаветы II, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и главы США Дональда Трампа из овсянки.

Он заявил, что продукты можно применять в изобразительном искусстве и тем самым показывать свое отношение к происходящему в мире.