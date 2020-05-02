Уральский заключенный написал портреты всех маршалов Великой Отечественной войны
«Цикл портретов создавался в целях патриотического воспитания как сотрудников, так и осужденных для комнаты истории учреждения. Коллекция репродукций портретов выдающихся советских полководцев и военачальников относится к периоду Второй мировой войны», — говорится в сообщении сайта ГУФСИН России по Свердловской области.
Всего портретов будет 14. Заключенный уже заканчивает работу. Он трудился на протяжении двух месяцев. Автор картин состоит в кружке художественного творчества колонии.
Ранее украинский художник Павел Бондар из Днепра во время самоизоляции создал портреты королевы Великобритании Елизаветы II, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и главы США Дональда Трампа из овсянки.
Он заявил, что продукты можно применять в изобразительном искусстве и тем самым показывать свое отношение к происходящему в мире.