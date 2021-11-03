Уральский врач-пульмонолог рассказал о гневе медиков на антиваксеров

Медики испытывают гнев и негодование, узнав, что в красную зону попали антипривочники. Однако позже эти эмоции сменяются желанием помочь. Такое мнение высказала врач-пульмонолог и аллерголог-иммунолог Анна Петухова из Екатеринбурга.

Петухова руководит амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии в ЦГКБ № 6 Екатеринбурга. Она часто видит людей, которые попадали в ковидную реанимацию.

К ней в отделение они приходят на реабилитацию. Медик заявила, что среди них были и те, кто до болезни являлся ковид-диссидентом. Она написала колонку о своем разговоре с врачом красной зоны. Ее слова привело издание E1.ru. Петухова спросила у коллеги, как она лечит тех, кто является антипрививочником.

Врач из красной зоны с утра получает сводку о принятых на лечение, спускается в палату интенсивной терапии или реанимационно-анестезиологическое отделение, при этом едва сдерживая праведный гнев и негодование.

«Заходит туда, а он там голенький и распластанный лежит с глазами цвета животного страха и спрашивает: „А я ведь буду жить?“ И все. Вся твоя врачебная злость падает к ногам разбившимся хрусталем. И включается программа „врач“. Потому что врач», — рассказала Петухова.

Врач-пульмонолог отметила, что больше не будет никого убеждать вакцинироваться, она будет просто молча работать и помогать людям поправляться.

Человечество борется с пандемией уже третий год. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились около 247 миллионов человек по всему миру, из них более пяти миллионов погибли.