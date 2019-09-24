  • Уральский театр выплатит штраф за неготовность к атомному взрыву

    24 сентября 2019, 12:26

    Александра Ломейко

    Екатеринбургскому «Коляда-театру» придется выплатить штраф. Учреждение культуры уличили в нарушениях в сфере гражданской обороны. Оказывается, оно не готово к войне.
    Уральский театр выплатит штраф за неготовность к атомному взрыву

    Основатель театра Николай Коляда на своей странице в Facebook рассказал о причинах, по которым придется выплатить 50 тысяч рублей.

    «Нас включили в список предприятий, которые в случае войны (атомного взрыва) будут продолжать работать», — уточнил драматург. При этом в известность театр не поставили.

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    Изначально речь шла о штрафе в 200 тысяч, заметил Коляда, однако судья снизил сумму. Заплатить в «Коляда-театре» готовы, хотя это и сбор с одного спектакля.

    По словам драматурга, в случае отказа театр просто закроют, поэтому «с ними лучше не связываться».

    Претензии к театру были и по пожарной безопасности, но обошлось без штрафов — «все быстро исправили». Чего не скажешь о готовности по гражданской обороне. Николай Коляда заметил, что в учреждении не оказалось противогазов и тушенки.

    «Я вот сижу и вижу прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку», — иронично заметил он.