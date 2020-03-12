Уральский санитар снял с трупа золотые украшения и попал под суд
В Свердловской области перед судом предстал 32-летний санитар морга, который обворовал мертвеца. Он снял с тела украшения, передает ИА Ura.ru.
По данным информагентства, в конце прошлого года санитар снял с поступившего трупа женщины золотые украшении — цепь и подвеску. Позже он сдал их в ломбард,
«Вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному по статье „кража“», — уточнила старший помощник областного прокурора Марина Канатова.
Следующие 10 месяцев мужчина проведет в колонии строго режима.