Уральский санитар снял с трупа золотые украшения и попал под суд

По данным информагентства, в конце прошлого года санитар снял с поступившего трупа женщины золотые украшении — цепь и подвеску. Позже он сдал их в ломбард,

«Вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному по статье „кража“», — уточнила старший помощник областного прокурора Марина Канатова.

Следующие 10 месяцев мужчина проведет в колонии строго режима.