Уральский профессор уличил американские спецслужбы в имитации деятельности

ФБР назвало угрозой приложения из России Подробнее

По мнению профессора, в данном случае американские спецслужбы имитируют деятельность, показывают, что они бдительны.

«В том, что говорит ФБР, ключевым словом является „потенциальная“», — заметил Ющук.

Он напомнил об отличии, которое существует между вирусом и нормальной программой. Оно заключается в том, что приложение получает доступ к файлам, камере и микрофону с «санкции пользователя», в то время как вирусы ставятся без согласия.

По данным информагентства, ФБР испугало, что Россия с помощью мобильных приложений получит удаленный доступ к телефонной связи и интернет-соединениям. В частности, речь идет о приложении FaceApp, которое позволяет «состарить» человека.