Уральский подросток вновь предстанет перед судом. Он выбросил ребенка в окно
В Свердловской области суд снова рассмотрит дело 17-летнего подростка, который выбросил ребенка в окно. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По словам старшего помощника регионального прокурора Марины Канатовой, областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, которая посчитала судебное решение необоснованно мягким. Уголовное дело будет пересмотрено другим судьей.
По данным информагентства, летом прошлого года мужчина поймал двухмесячного ребенка, которого подросток выбросил в окно. Оказалось, что мать малыша оставила его дома вместе со своим пьяным знакомым и ушла в магазин.