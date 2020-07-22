Уральский министр умер от COVID-19

«Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось», — написал губернатор.

Куйвашев добавил, что последние дни Дегтярев провел в реанимации. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Дмитрий Дегтярев родился в 1977 году. В 1999-м он окончил Уральскую академию государственной службы (сейчас Уральский институт РАНХиГС). Свою карьеру начал в региональном сельскохозяйственном ведомстве, пройдя путь от ведущего специалиста до министра.

По последним данным, медики в Свердловской области выявили 18 484 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 210 человек.