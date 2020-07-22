Уральский министр умер от COVID-19
Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев умер 22 июля. Несколько недель назад медики выявили у него коронавирус. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
«Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось», — написал губернатор.
Куйвашев добавил, что последние дни Дегтярев провел в реанимации. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Дмитрий Дегтярев родился в 1977 году. В 1999-м он окончил Уральскую академию государственной службы (сейчас Уральский институт РАНХиГС). Свою карьеру начал в региональном сельскохозяйственном ведомстве, пройдя путь от ведущего специалиста до министра.
По последним данным, медики в Свердловской области выявили 18 484 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 210 человек.