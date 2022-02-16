Уральский миллиардер призвал отменить льготы для россиян

Уральский миллиардер Игорь Рыбаков выступил за отмену государственных льгот для россиян. При этом он предложил повысить зарплату минимум до 100 тысяч рублей всем жителям страны.

«Я за то, чтобы все эти деньги, которые в льготах, перекочевали к людям, но под другим соусом. Во всем мире это делается путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда», — сказал челябинский бизнесмен на своем YouTube-канале.

Он уточнил, что льготы должны предоставлять только тем людям, которые физически не могут работать. При этом Рыбаков предложил ввести минимальный размер заплаты в России в размере 100 тысяч рублей. Миллиардер признал, что в этом случае подорожают и товары в магазинах, но у людей появятся деньги на их покупку.

«Зачем 30 тысяч зарплата? Надо по 100 тысяч каждому. Кто работает хорошо — 200 тысяч, кто очень хорошо — 300 тысяч или полмиллиона», — заявил Рыбаков.

Бизнесмен добавил, что работа за 30 тысяч рублей в месяц является рабским трудом.

Игорь Рыбаков в 2021 году занял 70 строчку в рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в два миллиарда долларов.