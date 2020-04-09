Уральский лесник поделился подробностями поисков семьи, которая ушла из-за коронавируса в лес

По данным информагентства, семья намеревалась добраться до избушки, которая находится в 10 километрах от поселка Красногвардейский. Их догнали на расстоянии примерно полукилометра от поселения.

«Мы подъехали, спрашиваем: „Вы куда?“ Они отвечают: „Мы ничего не нарушили — что вы к нам пристали?“ Видимо, они уже поняли, что их ищут», — рассказал лесник.

По его словам, семья разделилась, как только услышала шум мотора. Отец вместе с сыном спрятался в кустах, а мать с двумя детьми осталась возле дороги. Участковый увидел спрятавшегося мужчину и извлек его оттуда.

Оказалось, что до избушки семья не дошла и ночевала под открытым небом, наломав сосновой хвои.

«Не знаю, что они потом говорили полицейским, но нам объяснили, что стояла хорошая солнечная погода, и они отправились с детьми в поход», — подытожил собеседник информагентства.