Уральский крематорий перепутал тела. Вдове предложили сжечь чужого мужчину

Сотрудники крематория в Челябинске перепутали тела умерших мужчин. Ошибку родные обнаружили прямо перед процедурой кремации. Администрация учреждения сразу признавать ее отказалась.

О том, как проходили похороны, порталу 74.RU рассказала вдова одного из покойных Светлана Галимова. Тело умершего супруга из морга забирали при ней, а в зале прощаний в гробу уже лежал чужой мужчина в его одежде.

«Я смотрю и понять ничего не могу — одежда мужа, но вместо него лежит дед, которому на вид лет 70, у него волосы седые длинные, лицо здоровое оплывшее», — поделилась женщина.

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Она объяснила, что перед смертью муж долго болел и буквально усох. Не могли так сильно отрасти и волосы покойного.

Похоронная организация сначала не признала ошибку. Администратор предположила, что женщина просто не узнала супруга. Чтобы доказать правоту, родные были вынуждены самостоятельно изучать тело.

После случившегося Светлана намерена обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку. После кремации она не смогла вовремя получить урну с прахом мужа.