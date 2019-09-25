  • Уральский крематорий перепутал тела. Вдове предложили сжечь чужого мужчину

    25 сентября 2019, 12:00

    Александра Ломейко

    Сотрудники крематория в Челябинске перепутали тела умерших мужчин. Ошибку родные обнаружили прямо перед процедурой кремации. Администрация учреждения сразу признавать ее отказалась.

    О том, как проходили похороны, порталу 74.RU рассказала вдова одного из покойных Светлана Галимова. Тело умершего супруга из морга забирали при ней, а в зале прощаний в гробу уже лежал чужой мужчина в его одежде.

    «Я смотрю и понять ничего не могу — одежда мужа, но вместо него лежит дед, которому на вид лет 70, у него волосы седые длинные, лицо здоровое оплывшее», — поделилась женщина.

    Эксперимент над мозгом покойника провели в новосибирском крематории

    Подробнее

    Она объяснила, что перед смертью муж долго болел и буквально усох. Не могли так сильно отрасти и волосы покойного.

    Похоронная организация сначала не признала ошибку. Администратор предположила, что женщина просто не узнала супруга. Чтобы доказать правоту, родные были вынуждены самостоятельно изучать тело.

    После случившегося Светлана намерена обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку. После кремации она не смогла вовремя получить урну с прахом мужа.