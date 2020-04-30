Уральский канал закрыли на карантин из-за заболевшей журналистки
Редакция МАУ «Тавдинская правда»—«Студия—Тавда—Видео» отправилась на карантин после того, как у одной из сотрудниц диагностировали коронавирус. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на главного редактора газеты Лидию Подыниногину.
Она рассказала, что как только узнала, «сообщила о фактах в администрацию», и теперь всем сотрудникам измеряют температуру.
«Я подписала внутренний приказ, что до 10 мая мы не работаем, всем сидеть дома», — уточнила она.