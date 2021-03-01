Уральский хостел оштрафовали за регистрацию 418 мигрантов

В Екатеринбурге оштрафовали один из городских хостелов за фейковую регистрацию более 400 мигрантов. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Тех, кто числился в хостеле, сотрудники полиции нашли на различных строительных объектах города. „Мертвые души“ при опросе и не скрывали, что работают и живут именно на стройке», — рассказал глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

Отмечается, что в хостеле не могло размеситься столько человек, поскольку там было всего 50 койко-мест. Проверяющих насторожило, что все помещения были убраны идеально. Общая сумма штрафа превысила четыре с половиной миллиона рублей.