Уральский браконьер случайно застрелил напарника и покончил с собой

Браконьер, который охотился на косуль в Челябинской области, случайно застрелил своего напарника. Позже он осознал, что натворил, и совершил самоубийство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии региона.

«На месте совместно с сотрудниками полиции работают наши инспекторы охотничьего надзора. В браконьерской охоте участвовали четыре человека. Видимо, первым выстрелом был добыт взрослый самец косули, вторым — в нее попасть не удалось, третий выстрел пришелся в напарника, которого браконьер перепутал с косулей», — приводит пресс-служба слова заместителя главы ведомства Виталия Безрукова.

После этого происшествия следователи завели уголовное дело об убийстве. Безруков добавил, что пока специалисты оценивают произошедшее как несчастный случай. Все обстоятельства гибели двух людей выяснят в ходе расследования.

Ранее источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что это произошло 26 сентября в Нязепетровском районе. На территории охотничьего хозяйства нашли тела двух мертвых мужчин и убитую косулю.